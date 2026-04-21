Арина Соболенко стала спортсменкой года и получила спортивный «Оскар»

Белорусская теннисистка, на данный момент сохраняющая титул первой ракетки мира, удостоена приза «Спортсменка года» по версии Laureus World Sports Awards, также известного как спортивный «Оскар».
Церемония вручения премии состоялась в Мадриде.
В списке претендентов на Laureus были испанская футболистка Айтана Бонмати, легкоатлетки Мелисса Джефферсон и Сидни Маклафлин-Леврон — обе из США, и Фаит Чепнгетич Кипьегон из Кении, и еще одна американка, но уже пловчиха — Кэти Ледеки.
В 2025 году теннисистка из Беларуси выиграла US Open, турниры категории WTA-1000 в Майами и Мадриде, а также финалы в Брисбене. В 2026-м Арина сделала «солнечный дубль», выиграв на харде в Индиан-Уэллсе и Майами.
Арина Соболенко впервые удостоена этой престижной награды и стала первой белоруской, получившей эту статуэтку от Cartier.
