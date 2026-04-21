В Златоусте Челябинской области пройдет фестиваль культур

Городской фестиваль культур «Дружба без границ», посвященный Году единства народов России, состоится 25 апреля в Златоусте Челябинской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Гостей фестиваля ждут ремесленная ярмарка, пространство национальных центров, детская игровая зона, кулинарные мастер‑классы и фудкорт. На главной сцене выступят лучшие творческие коллективы области, они представят культуру разных регионов страны.
Как сообщили в администрации города, фестиваль «Дружба без границ» продемонстрирует жителям многообразие национальных традиций и творчества. Одним из самых зрелищных моментов станет парад костюмов народов России. Также на фестивале представят самую большую в Златоусте пирамиду из чак‑чака. Кроме того, впервые в городе пройдет «Капустная заруба» — соревнование по скоростному шинкованию капусты, после которого повара приготовят капусту «по‑бушуевски».
