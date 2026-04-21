В поселке Лев Толстой Липецкой области пройдет конкурс детского творчества

Восьмой районный фестиваль-конкурс детского творчества «Веснушка» состоится 24−25 апреля в поселке Лев Толстой Липецкой области. Мероприятие организуют в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Программа фестиваля объединит несколько номинаций: вокал, хореография и художественное чтение. В этом году особое внимание организаторы уделят номерам, направленным на патриотическое воспитание и популяризацию отечественного культурного наследия. Для участников «Веснушка» станет не только площадкой для творческих состязаний, но и возможностью обменяться опытом, раскрыть свой потенциал и получить профессиональную оценку жюри.
Отметим, фестиваль призван поддержать уникальное детско-юношеское творчество, повысить исполнительское мастерство и сценическую культуру юных артистов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.