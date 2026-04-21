Ученые БФУ им. Канта предложили диагностировать патологии по профилю крови

Технология регистрации спектрального профиля крови использует принцип поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии. Капля крови наносится на подложку из наноструктурированного серебра и освещается лазерным излучением. Рассеянное лазерное излучение, в котором зашифрована информация о составе образца, регистрируется детектором. Затем интеллектуальная система сравнивает полученный спектр с базой данных. На основании этого можно будет сделать вывод о наличии или отсутствии заболевания. Пресс-служба отмечает, что предлагаемая разработчиками БФУ платформа дешевле аналогичных разработок.