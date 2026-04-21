В Волгограде санитары увезли неадекватную покупательницу, напавшую на ребенка

В Волгограде полиция проводит проверку после инцидента в магазине в Тракторозаводском районе 20 апреля. Сотрудников ППС вызвала женщина, на ребенка которой в супермаркете бросалась покупательница. Дама вела себя неадекватно и едва не избила малышку совершенно без всякого повода. Мама девочка попросила утихомирить буйную посетительницу.
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 38-летнюю жительницу Тракторного забрали медики. Дама явно потеряла связь с реальностью. Полиция примет решение по итогам проверки, как наказать неадекватную горожанку.