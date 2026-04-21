Белгородский перевозчик требует с ленинградской фирмы 257 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Негабаритика групп» зарегистрировано в Белгороде в 2017 году. Основной вид деятельности — перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Вячеслав Бородин. В 2025 году выручка общества составила 1,9 млрд руб., что в 65 раз больше показателя предыдущего года (29 млн руб.). Чистая прибыль компании выросла еще заметнее — почти в 180 раз, с 630 тыс. до 113 млн руб.