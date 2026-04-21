Фестиваль единоборств в Нягани собрал более 200 спортсменов

Детско-юношеский фестиваль смешанных единоборств «Время сильных» прошел 11 апреля в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в региональном департаменте внутренней политики. Мероприятие, организованное в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», собрало более 200 спортсменов.
На площадке встретились спортсмены, представляющие различные направления единоборств. В программе фестиваля были заявлены бокс, карате, самбо, борьба на поясах, куреш, рукопашный бой и тхэквондо.
«Сегодня мы видим, что интерес к единоборствам в Нягани растет. За каждым выступлением стоит большая работа спортсменов, тренеров, родителей. Подобные мероприятия объединяют, мотивируют и дают ребятам возможность двигаться вперед, ставить перед собой новые цели и достигать их», — обратился к участникам заместитель главы города Заур Гусейнов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.