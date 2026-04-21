Ростовский экспортер зерна отчитался об убытке в 6,39 млрд рублей

ООО «Родные поля» (бывший ТД «РИФ»), зарегистрированное в Ростове-на-Дону, по итогам 2025 года получило чистый убыток в размере 6,39 млрд руб. против прибыли 5,55 млрд руб. годом ранее. Как выяснил «Ъ-Ростов», изучив бухгалтерскую отчетность компании в системе СПАРК- Интерфакс, выручка предприятия сократилась более чем в 40 раз — до 2,32 млрд руб. против 98,6 млрд руб. в 2024 году.