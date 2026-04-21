Опубликованы кадры с места гибели трёх красноярских туристов в Бурятии

Напомним, группа из 15 человек выдвинулась 18 апреля из посёлка Монды в предгорья Саян к пику Мунку-Сардык. Возвращение планировалось на 22 апреля. Однако в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к трассе у подножия и оставили в придорожном кафе записку — в ней сообщалось о гибели троих товарищей во время спуска. По предварительным данным спасателей, люди замёрзли насмерть.