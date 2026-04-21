Опубликованы кадры с места гибели трёх красноярских туристов в Бурятии

Появились фотографии с места трагедии в Восточном Саяне, где погибли трое жителей Красноярска.
Напомним, группа из 15 человек выдвинулась 18 апреля из посёлка Монды в предгорья Саян к пику Мунку-Сардык. Возвращение планировалось на 22 апреля. Однако в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к трассе у подножия и оставили в придорожном кафе записку — в ней сообщалось о гибели троих товарищей во время спуска. По предварительным данным спасателей, люди замёрзли насмерть.
На место ЧП выехали семеро спасателей и следственно-оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Стало известно, что жертвами стали мужчина 1983 года рождения и две женщины — 1982 и 1985 годов рождения. Как рассказали в республиканском агентстве по ГО и ЧС, выжившие участники группы смогли самостоятельно спуститься с вершины и обнаружить, что произошло. Информацию о погибших уже передали в полицию. В настоящий момент спасатели направляются к месту трагедии для выполнения основной работы.
