Опубликованы кадры с места гибели трёх красноярских туристов в Бурятии

Спасатели направляются к месту трагедии.

Появились фотографии с места трагедии в Восточном Саяне, где погибли трое жителей Красноярска.

Напомним, группа из 15 человек выдвинулась 18 апреля из посёлка Монды в предгорья Саян к пику Мунку-Сардык. Возвращение планировалось на 22 апреля. Однако в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к трассе у подножия и оставили в придорожном кафе записку — в ней сообщалось о гибели троих товарищей во время спуска. По предварительным данным спасателей, люди замёрзли насмерть.

На место ЧП выехали семеро спасателей и следственно-оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Стало известно, что жертвами стали мужчина 1983 года рождения и две женщины — 1982 и 1985 годов рождения. Как рассказали в республиканском агентстве по ГО и ЧС, выжившие участники группы смогли самостоятельно спуститься с вершины и обнаружить, что произошло. Информацию о погибших уже передали в полицию. В настоящий момент спасатели направляются к месту трагедии для выполнения основной работы.

Ранее мы сообщали, что появилось видео туристов из Красноярска перед поездкой на Мунку-Сардык.