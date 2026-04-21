В Ростовской области продолжается масштабная патриотическая акция «Дон помнит»

За три недели в рамках акции «Дон помнит» в Ростовской области привели в порядок 1,5 тысячи мемориалов и воинских захоронений. Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.
Напомним, акция проводится в формате субботников. Например, уборку организовали у стелы «Мемориал памяти» в поселке Каменоломни, на территории братской могилы воинов Красной армии в городе Гуково, а также у обелиска участникам Великой Отечественной войны в Талловеровском сельском поселении Кашарского района.
В работах приняли участие волонтеры, ветеринары, спасатели, кадеты.
— На сегодняшний день в рамках акции, которую инициировал губернатор, в порядок привели 1,5 тысячи памятников, а участниками стали более 22 тысяч человек. С каждым днем акция объединяет все больше жителей региона, к ней активно присоединяются школьники, студенты, кадеты, волонтеры, общественники и трудовые коллективы, — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Предстоящие выходные станут заключительными в рамках акции. У жителей Дона еще есть возомжность присоединиться и внести свой вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.
