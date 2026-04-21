Значки ГТО вручили 120 школьникам кузбасской Юрги

Первые значки ГТО получили 120 учащихся школ № 6 и 15, а также гимназии Юрги в Кузбассе, сообщили в городской администрации. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется при поддержке госпрограммы «Спорт России».
Награды вручили школьникам, которые успешно прошли испытания и продемонстрировали высокий уровень физической подготовленности в своих возрастных ступенях.
«Торжественное вручение значков — это достойный финал долгого и упорного труда. Поздравляем всех награжденных. Наши ребята — пример того, как дисциплина, труд и вера в себя помогают добиваться выдающихся результатов. Пусть эти знаки ГТО станут первой ступенью на пути к большим спортивным достижениям», — отметила директор школы № 15 Елена Домнина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.