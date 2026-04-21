158 коррупционных преступлений выявили в Нижегородской области с начала года

158 преступлений коррупционной направленности выявлено за первые три месяца 2026 года в Нижегородской области — это на 15% больше, чем годом ранее. Из них 127 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Одновременно зафиксировано 87 эпизодов взяточничества, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, в числе таких преступлений — 35 фактов получения взятки и 32 случая её передачи. Несмотря на рост в этой сфере, общее количество зарегистрированных преступлений в области заметно снизилось — почти на 20%.
Сократилось число преступлений против личности, включая убийства и причинение вреда здоровью. Меньше стало и имущественных посягательств — краж, грабежей и мошенничеств. В то же время выросло количество преступлений, совершенных организованными группами, а также дел экономической направленности.
Полиция также отмечает снижение уличной преступности и числа ДТП с погибшими, что в целом говорит о стабилизации криминальной обстановки в регионе.