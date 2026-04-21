158 коррупционных преступлений выявили в Нижегородской области с начала года

158 преступлений коррупционной направленности выявлено за первые три месяца 2026 года в Нижегородской области — это на 15% больше, чем годом ранее. Из них 127 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Одновременно зафиксировано 87 эпизодов взяточничества, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.