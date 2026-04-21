Решение принято. Льготы на ЖКХ в регионе продлят на три года

Депутаты Законодательного собрания на прошлой неделе поддержали в первом чтении инициативу фракции «Единая Россия» о продлении льгот на ЖКУ до конца 2029 г.
Суть льготы в том, что для уязвимых категорий граждан максимально допустимая доля расходов на «коммуналку» сохраняется на уровне 18% вместо базовых 22%. Льгота распространяется на одиноких родителей, неработающих пенсионеров, тружеников тыла, а также ветеранов угольных шахт Кизеловского бассейна (Гремячинск, Губаха, Кизел и Чусовой).
Чувствительная тема.
За сухой формулировкой закона вполне жизненная, понятная каждому история. Счета за «коммуналку» сегодня нередко становятся настоящим испытанием для семейного бюджета.
Тема ЖКХ остаётся одной из самых чувствительных. Именно с ней чаще всего приходят на приёмы к депутатам. Пермяки говорят о тарифах, состоянии домов, качестве услуг — о том, что волнует каждый день и напрямую влияет на жизнь.
Принятое решение, по сути, ответ на запрос людей. Казалось бы, разница всего 4%. Но в реальной жизни это ощутимая поддержка, и сами льготники это подтверждают.
«18 или 22% — разница в 4% чувствительна. Субсидию я получаю 4 с лишним тысячи рублей. И если льгота будет продлена, это будет очень хорошее подспорье для меня и таких же пенсионеров», — говорит пенсионерка Татьяна Нефёдова, которая живёт одна.
И таких историй — тысячи.
Кроме того, этим же законопроектом предлагается продлить действие стандарта нормативной площади жилого помещения для расчёта субсидии на оплату коммунальных услуг для одиноко проживающего пенсионера по старости, кто не имеет право на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, а также для семьи из двух таких пенсионеров.
«Для многих семей и пенсионеров компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ — это не просто мера поддержки, а необходимость. Мы действуем на опережение, исходя из главного приоритета — благополучия тех, кто нуждается в защите. Продлевая её, мы даём уверенность, что помощь будет стабильной», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.
И это, пожалуй, ключевое слово — уверенность. Не ждать каждый год и гадать — продлят или нет. А понимать, что поддержка есть и будет.
Разобраться в квитанциях.
При этом в регионе стараются подходить к теме шире, чем только финансовая помощь. В общественной приёмной партии «Единая Россия» регулярно проходят встречи, где можно задать любые вопросы, разобраться в начислениях и сразу получить консультацию специалистов. А с 2025 года работает партийный проект «Школа ЖКХ» — простой и понятный формат, который помогает людям ориентироваться в коммунальных вопросах без сложных терминов и бюрократии.
«Мы помогаем людям разобраться в квитанциях, объясняем их права и подсказываем, как правильно общаться с управляющими компаниями, чтобы добиться результата. В итоге людям становится проще ориентироваться в вопросах ЖКХ», — рассказывает координатор партпроекта Михаил Борисов.
Улучшение качества услуг ЖКХ и социальная поддержка жителей Пермского края является одним из ключевых приоритетов народной программы партии, сформированной на основе реальных проблем и ожиданий жителей Прикамья.