В ДГУ новыми направлениями подготовки станут техническая физика и биомедицина

На физическом факультете университета обучаются более 90% студентов, отметил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

ПЯТИГОРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Техническую физику и биомедицину запустят на обновленном физико-техническом факультете Дагестанского государственного университета (ДГУ) в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

«Мы сейчас пытаемся переформатировать наш физический факультет и создать на его базе свой физтех по образцу и подобию ведущих физико-технических университетов. Мы в этом году пролицензировали еще одно направление — техническую физику, будем запускать биомедицину, создание и использование физических методов в медицине, я считаю, что это направление должно неплохо пойти», — сообщил Рабаданов.

По его словам, более 90% студентов вуза обучаются на физическом факультете, поэтому новое направление будет востребованным. «В прошлом году на физический факультет у нас было 70 бюджетных мест, в этом году уже в физтех у нас 140 бюджетных мест», — добавил спикер.

Он также отметил, что в республике намерены поднимать уровень физико-технического образования. «В республике очень плохо сдают ЕГЭ по физике. У нас вызывает беспокойство состояние физико-математического образования в республике, совсем недавно вместе с Министерством образования и науки Дагестана мы обсуждали это. Наметили ряд пунктов для работы, и видим готовность нашего министерства исправлять ситуацию», — рассказал Рабаданов.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше