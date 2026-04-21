Воронежцам предлагают принять участие в конкурсе молодых хореографов

Объявлен старт приёма заявок на конкурс молодых хореографов (18+), проходящий в рамках Всероссийского фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда». Его уникальность заключается в том, что это не только соревнование талантов, но и профессиональная интеграционная платформа, направленная на поиск точки объединения современной хореографии с академическим театром.
В 2026 году фестиваль и конкурс впервые пройдут совместно с музыкальным конкурсом «Партитура». Конкурс молодых хореографов призван как открыть новые имена, так и объединить мастеров своего дела для создания оригинальных и самобытных работ. Известные мастера-наставники проекта по традиции будут помогать талантливым конкурсантам воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи.
«Многие хореографы, заявившие о себе когда-то как абсолютные новаторы, сформировали современную классику, которую танцуют ведущие балетные труппы. Нам нужно вырастить таких хореографов — в первую очередь, ментально, дать им опыт работы с профессиональным коллективом и помочь собрать им команду, потому что мы понимаем: сегодня без командной работы не получится достойного произведения искусства», — отмечает художественный руководитель фестиваля Ипзе Лиепа.
Сбор заявок на участие продлится до 15 мая 2026 года на сайте. Из них конкурсная комиссия отберёт двадцать человек, которые станут участниками бесплатной Творческой мастерской Илзе Лиепа. Она будет работать в июле текущего года. Под руководством мастеров-хореографов и опытных педагогов конкурсанты будут постигать секреты и тонкости профессионального мастерства.
«Мы хотим расширить хореографическое мышление конкурсантов, просветить их на предмет того, что такое единая гармония хореографического произведения. Даже те, кто не выйдет в финал, получат в Творческой мастерской ценные знания о процессе создания больших спектаклей», — подчёркивает мастер-хореограф проекта Елена Богданович.
Семь лауреатов конкурса молодых хореографов под руководством мастеров-наставников поставят фрагменты балета на музыку лауреатов конкурса композиторов «Партитура». Их покажут на гала-концерте в Москве летом 2027 года.