В Таганроге организуют виртуальное шествие «Бессмертного полка». Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
Из‑за действующих ограничений на проведение массовых мероприятий традиционное шествие «Бессмертного полка» в Таганроге в этом году не состоится.
9 мая на официальном портале администрации Таганрога и в её социальных сетях запустят видеофильм «Бессмертный полк Таганрога». Это виртуальное шествие посвящено героям Великой Отечественной войны. Светлана Камбулова призвала жителей города присоединиться к инициативе и вписать имя своего героя в общую летопись Победы.
Чтобы включить ветерана в состав виртуального полка, необходимо подготовить: фотографию участника Великой Отечественной войны; краткую информацию о нём: фамилию, имя, отчество; годы жизни (если известны); звание; род войск; место службы или фронт, на котором он сражался.