Курьер оставил велосипед на минуту у кафе — 55-летний рецидивист увёз его за 60 тысяч

В ОМВД России по Центральному району Калининграда обратился 41-летний мужчина. Он сообщил о краже велосипеда, который припарковал возле кафе на Советском проспекте. Ущерб — 60 тысяч рублей.
Потерпевший работал курьером по доставке еды. Он зашёл в кафе быстрого питания забрать заказ. В это время 55-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина вышел из того же заведения, увидел оставленный без присмотра велосипед и похитил его.
Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника возле торгового центра на улице Профессора Баранова. Велосипед, который был при нём, изъяли и вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).