Спикер Думы Нижнего Евгений Чинцов получил российскую премию «Служение»

Проект «Единство — путь к Победе» председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова стал победителем III Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.
Награждение состоялось в Москве в День местного самоуправления 21 апреля. Нижегородская инициатива признана лучшей в номинации «С передовой СВО в муниципалитет», обойдя тысячи конкурентов. Всего в этом году на соискание премии было подано 63 тысячи заявок со всей страны, а оценку проводил Экспертный совет из 351 специалиста. Награду Евгению Чинцову вручил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога.
Евгений Чинцов, кавалер трёх орденов Мужества и участник программы «Время героев», отметил, что эта победа — заслуга всей команды. «Для меня честь получить премию “Служение”. Это признание того, что опыт, полученный на передовой, — лучшая школа для работы на благо России и нашего родного Нижнего Новгорода. Благодарю губернатора Глеба Никитина за создание условий для реализации важных патриотических проектов, а также учителей истории и аппарат Думы. Эта награда — не итог, а стимул работать еще усерднее ради будущего страны», — подчеркнул председатель городской Думы.
Важность проекта для региона отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, благодаря инициативе несколько тысяч школьников прошли по уникальному маршруту, превратившему улицы города в живой учебник. «Восьмиклассники познакомились с подвигами нижегородцев — от ополчения 1612 года до специальной военной операции. Нет сомнений, что такой урок истории о наших героях навсегда останется в памяти ребят», — сказал глава региона. В первом сезоне проекта приняли участие 4300 учеников, а в роли экскурсоводов выступили 300 учителей истории.
Проект представляет собой интерактивный маршрут по девяти знаковым точкам Нижнего Новгорода, раскрывающим тему подвига земляков. В текущем году, объявленном Годом единства народов России, стартовал второй сезон инициативы. Охват проекта в медиасреде уже превысил миллион человек. В дополнение к экскурсиям организаторы проводят конкурс коллажей «История в кадре», по итогам которого определят 30 победителей среди юных участников.
