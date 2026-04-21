Суд определился со сроком

Миллеровский районный суд Ростовской области рассмотрел дело экс-руководителя Чертковского отдела управления Росреестра по Ростовской области Елены Глебовой. Ей назначено шесть лет десять месяцев колонии за превышение должностных полномочий, мошенничество и незаконное хранение оружия (ч.1 ст.285; ч.4 ст.159; ч.1 ст. 222 УК РФ).
Органы следствия обвиняли Елену Глебову в том, что она, являясь начальником Чертковского отдела управления Росреестра по Ростовской области, с 2004 года по 2023-й организовала деятельность индивидуального предпринимателя Елены Этт, которая предоставляла правовую помощь гражданам при заключении сделок с недвижимым имуществом. По версии следствия, совместно они похитили у граждан более 2,6 млн руб.
Кроме того, госпожа Глебова при заключении договор купли-продажи жилого дома между гражданином и отделом Росреестра намеренно не указала в перечне комнат одно из помещений. Впоследствии Елена Глебова устроила там кабинет для своих доверенных лиц, которые платно оказывали правовую помощь гражданам при заключении сделок с недвижимостью. Услуги по коммунальным платежам за кабинет госпожа Глебова включала в расходы Чертковского отдела управления Росреестра.
Как считают следователи, Елена Глебова вынуждала граждан при регистрации сделок с недвижимым имуществом обращаться за помощью только к предпринимателям, являющимся ее доверенными лицами. За это она получила незаконный доход — почти 21 млн руб., а также причинила ущерб управлению Росреестра по Ростовской области на 188,8 тыс. руб.
Также суд установил, что госпожа Глебова незаконно хранила дома однозарядную винтовку «ТОЗ-8 м» и боеприпасы.
Впервые дело Елены Глебовой было рассмотрено год назад Чертковским районным судом Ростовской области. Подсудимая была приговорена к семи годам колонии. Однако апелляционная инстанция Ростовского областного суда отменил решение первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Миллеровский районный суд. Основанием отмены решения Чертковского райсуда стало допущенное им существенное нарушение уголовно-процессуального закона. «Чертковский райсуд безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора. В связи с этим Ростовский облсуд отменил приговор первой инстанции», — сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе облсуда.
На слушании дела в Миллеровском районном суде Елена Глебова не признала вину. Оглашенный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Ростовском областном суде.