Суд определился со сроком

Кроме того, госпожа Глебова при заключении договор купли-продажи жилого дома между гражданином и отделом Росреестра намеренно не указала в перечне комнат одно из помещений. Впоследствии Елена Глебова устроила там кабинет для своих доверенных лиц, которые платно оказывали правовую помощь гражданам при заключении сделок с недвижимостью. Услуги по коммунальным платежам за кабинет госпожа Глебова включала в расходы Чертковского отдела управления Росреестра.