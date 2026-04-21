В Ростове-на-Дону четверо поджигателей инфраструктуры получили сроки до 20 лет

В Ростове осудили четверых фигурантов дела о попытке поджога пункта управления узла магистрального нефтепровода и трансформаторной подстанции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Южный окружной военный суд.
Согласно материалам следствия, один из осужденных согласился на предложение совершать поджоги объектов энергетической инфраструктуры за денежное вознаграждение, к нему также присоединились еще два подельника. «В декабре 2023 года они изготовили зажигательную смесь и 28 декабря отправились на поджог трансформаторной подстанции», — сообщили в суде.
На месте один из соучастников остался в автомобиле, двое других прошли к объекту и подожгли подстанцию.
5 января 2024 года двое из них попытались поджечь пункт контроля управления узла магистрального нефтепровода в Ростове-на-Дону, но их планы нарушил прибывший к месту преступления вооруженный наряд охраны.
7 января 2024 года организатор ячейки с четвертым фигурантом подожгли еще одну трансформаторную подстанцию.
Как сообщили в суде, подсудимый из Ростовской области осужден на 20 лет колонии, два жителя Адыгеи получили 15 и 13 лет колонии, еще один уроженец ДНР — также 13 лет колонии.