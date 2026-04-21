Мэр Воронежа Сергей Петрин призвал горожан участвовать в выборе объектов благоустройства

Жители могут проголосовать за общественное пространство, которое хотели бы преобразить в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Стартовало шестое Всероссийское онлайн-голосование за общественные пространства, которые преобразятся в 2027 году. Воронежцы уже не первый год активно участвуют в развитии своего родного города. С 21 апреля по 12 июня у каждого жителя есть реальная возможность повлиять на то, как будут выглядеть общественные пространства в будущем.

Онлайн-голосование проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется с 2017 года по решению Президента России и при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этому проекту в Воронеже уже преобразились многие территории. Ключевой принцип — все решения принимаются с учетом мнения граждан.

ЧТО ВЫБИРАЕМ В 2026 ГОДУ?

В этом году в Воронеже на голосование выставлено 11 знаковых территорий. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем канале в мессенджере MAX. Среди них давно полюбившиеся горожанам места, требующие современного подхода:

— сквер имени Виталия Злотникова;

— скверы «Совенок», «Ратный», «Свадебный», «Рыбка»;

— скверы «Авиаторов», «Ворошилова», «Надежда»;

— сквер «Петровский»;

— бульвар Героев Сталинграда;

— территория около дворца спорта «Юбилейный».

Площадка, которая наберет наибольшее количество голосов, будет комплексно обновлена в 2027 году.

Фото — мэрии Воронежа.

ХОД РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ-ПОБЕДИТЕЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА.

Мэр города Сергей Петрин напомнил, что территория-победитель прошлого года — набережная Артамонова — уже находится в фазе благоустройства.

— Подрядная организация приступила к устройству пешеходных и велодорожек. Организуем и дополнительные парковочные места. Также появятся зоны отдыха, — рассказывал ранее градоначальник.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ.

Сделать свой выбор воронежцам просто: иметь доступ к интернету и подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Проголосовать можно на платформе za.gorodsreda.ru или через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Каждый голос важен — ведь именно из таких решений складывается комфортная среда для жизни.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше