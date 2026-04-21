Калининградец украл велосипед у курьера

В Калининграде 55-летний уголовник похитил велосипед стоимостью 60 тысяч рублей у курьера. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Известно, что транспорт был припаркован возле кафе на Советском проспекте. Ранее неоднократно судимый горожанин выходил из заведения и заметил велосипед — просто пройти мимо не смог. В этот момент хозяин байка находился внутри кафешки — забирал заказ.
Злоумышленника задержали возле торгового центра на ул. Профессора Баранова. Велосипед, который был при нем, изъят. Воришке грозит до 5 лет лишения свободы.
Узнать больше по теме
