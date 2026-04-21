В Кунгуре пройдет мастер-класс по боксу от Олимпийского чемпиона Поветкина

Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Александр Поветкин посетит Пермский край и проведет мастер-класс на открытом турнире в Кунгуре, поделились в пресс-службе Министерства спорта Прикамья.
Мероприятие состоится 1 мая в 15:00 в ФОК «Синий Кит» на улице Гребенева, 81. Легендарный боксер поделится секретами мастерства: раскроет тонкости техники и расскажет о пути к вершинам спорта. У гостей будет уникальная возможность пообщаться с ним лично, задать вопросы и получить ответы из первых уст. Для посещения мастер-класса потребуется предварительная запись.
Александр Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года в Афинах, двукратным чемпионом Европы 2002 и 2004 годов и чемпионом мира 2003 года. В 2011 году боксер завоевал титул регулярного чемпиона WBA. Спустя 10 лет, в 2021 году, Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.