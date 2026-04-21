Как в Самаре прошел новый музыкальный фестиваль «Наследие. Опера»

«Триптих» Пуччини, визит ректора ГИТИСа и возвращение земляков на сцену «Шостакович Опера Балет» — все это уместилось в 24 дня фестиваля «Наследие. Опера».
Не припомню, чтобы занавес Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича взлетал так часто и так торжественно, как в эти весенние дни. Прошло более десяти ярких спектаклей, а под занавес, 19 апреля, — одна из главных сенсаций сезона, премьера «Триптих» Джакомо Пуччини.
На большой сцене театра впервые прозвучали три одноактные оперы великого маэстро, объединенные им самим в единый цикл. Публика увидела итальянский «Плащ», полную драматизма «Сестру Анжелику» и знаменитую комическую жемчужину «Джанни Скикки». Что и говорить, хитросплетений коротких сюжетов хватило бы по нынешним временам на полновесный сериал.
Студенческую постановку публика приняла с овациями. Фото: Минкульт Самарской области.
Но этот спектакль — не просто завершение фестиваля. Постановка стала вторым совместным проектом театра и ГИТИСа. Над созданием спектакля работали студенты и выпускники вуза: режиссеры Мария Дашунина, Вероника Пустоварова и Стефания Филатова (выпускница школы-студии Мхат), художники Зося Манакова и Анастасия Сокольвак. А надежной опорой для новичков стал маститый оркестр под управлением Евгения Хохлова.
За несколько дней до премьеры на финальный прогон триптиха приехал ректор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств России Григорий Заславский. Конечно, переживал за своих, хотел поддержать и поаплодировать. И было за что!
«Это пример большого доверия молодым режиссерам и художникам, — поделился впечатлениями Григорий Анатольевич. — Театр дает им возможность работать с серьезным материалом и выпускать полноценные спектакли. Важно, что мы учим не просто исполнять, а понимать, что происходит в музыке и драматургии».
Григорий Заславский также отметил, что «Шостакович Опера Балет» стал первым музыкальным театром России, включенным в программу «Дебют в России». И если для ГИТИСа это шанс показать «боевую готовность» своих выпускников, то для Самары — возможность формировать собственную творческую команду из лучших молодых специалистов.
Худрук и главный дирижер театра Евгений Хохлов отметил, что риск приглашать молодежь оправдан: «Молодые постановщики, участвующие в проекте, обладают серьезной профессиональной базой. Это дает возможность включать их в постановочный процесс без долгой адаптации».
Новые имена, голоса и взгляды… Но фестиваль запомнился самарцам не только премьерами, но и звездными составами. К примеру, в опере Верди «Аида» на одной сцене слились голоса солистов Самары и Большого театра Беларуси. А чуть позже театр совершил настоящий творческий подвиг — концертное исполнение авангардной оперы Дмитрия Шостаковича «Нос», приуроченное к 120-летию композитора. Это произведение требует от певцов огромного мастерства, так как многие партии написаны в необычной технике, часто граничащей с речью или выкриками.
А одним из самых трогательных моментов стал 80-летний юбилей легендарного баритона, народного артиста РСФСР Сергея Лейферкуса. Он исполнил партию Понтия Пилата в опере «Мастер и Маргарита». «Нужно собраться на спектакль, продумать еще раз, что ты будешь делать, как ты будешь делать, чтобы публика осталась довольна, — сказал маэстро Лейферкус. — Публика в Самаре тянется к искусству, хочет слушать красивую музыку».
Фестиваль порадовал и возвращениями на родную сцену талантливых земляков. Так, в «Севильском цирюльнике» Россини партию Графа Альмавивы исполнил уроженец Самары, победитель проекта «Большая опера» Алексей Курсанов (ныне солист театра Майнингена в Германии). А в опере «Бал-маскарад» Верди блистала приглашенная звезда европейских сцен Лидия Фридман, выпускница самарской детской школы искусств N17 и музыкального училища. Она уехала из Самары около 10 лет назад для обучения в Италии, но все это время поддерживает связь с родным городом.
«С одной стороны, мы взяли лучшие традиции прошлого. С другой — не боимся экспериментировать. Мне кажется, это позволяет найти некий баланс, который будет интересен и академистам, и тем, кто придет первый раз», — резюмирует Евгений Хохлов.
А Григорий Заславский уверенно добавляет, что вложения в музыкальные театры всегда возвращаются инвесторам не только билетными сборами, но и косвенно через туризм, когда люди едут в другие города на спектакли, о которых «все говорят». «А еще в городе, где есть театр оперы и балеты — выше производительность труда. Связь не прямая, но очевидная», — уверен реактор ГИТИСа.