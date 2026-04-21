В Ростовской области обновят дорогу до границы с Краснодарским краем

Участок автомобильной дороги протяженностью 6,9 км, ведущей к границе с Краснодарским краем, отремонтируют в Зерноградском районе Ростовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Отрезок соединяет станицу Мечетинскую, хутор Гуляй-Борисовка и поселок Нижнекугоейский. Работы пройдут вдоль хутора Новая Поляна на участке с 28-го по 35-й километр трассы.
Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на объекте. Там уложат новое покрытие из современных горячих асфальтобетонных смесей, что обеспечит долговечность и ровное покрытие дороги. Также нанесут разметку из термопластика. Завершить ремонт планируют к середине осени.
«Модернизация этого участка напрямую повлияет на транспортную доступность для десятков тысяч жителей Зерноградского района и южных территорий Ростовской области. Это позволит не только повысить безопасность и комфорт передвижения, но и ускорить логистические процессы, обеспечивая транзит грузов и пассажиров», — отметила заместитель губернатора — министр транспорта Дона Алена Беликова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.