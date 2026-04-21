Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым и Ростовская область договорились о совместных туристических маршрутах

Крым и Ростовская область объединяют усилия для туристов.

Источник: Комсомольская правда

В рамках Дней Крымского гостеприимства делегация министерства курортов и туризма Крыма подписала соглашение о сотрудничестве с министерством экономического развития Ростовской области. Документ предполагает создание совместных туристических продуктов для жителей России, следующих на отдых в Крым через Ростовскую и Воронежскую области.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Крым» министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, выбор регионов для презентации не случаен. Именно оттуда традиционно прибывает наибольшее число гостей полуострова. Кроме того, Воронежская и Ростовская области находятся на ключевых автомобильных и железнодорожных маршрутах к Черному и Азовскому морям.

Мы нацелены на то, чтобы создавать совместные туристические продукты, которые будут интересны нашим жителям. Чтобы по дороге к теплым морям можно было остановиться в Воронежской или Ростовской области, а затем продолжить путь в Крым.

подчеркнул Сергей Ганзий

Среди перспективных направлений сотрудничества — проект «Винные дороги Боспорского царства», объединяющий Крым, Ростовскую область, Краснодарский край и Севастополь, а также маршруты, связанные с историей казачьих полков и их последним пристанищем в Крыму в годы Гражданской войны.

Особый интерес со стороны ростовского турбизнеса и профсоюзов вызвали программы санаторно-курортного лечения и реабилитации, включая современные методики здорового активного долголетия, цифрового детокса, а также реабилитацию после мастэктомии.

Дни Крымского гостеприимства проходят в Ростове-на-Дону 20—21 апреля. Ранее аналогичная презентация состоялась в Воронеже. Завершив ростовский этап, крымская делегация пригласила коллег на форум «ТуристЭкспо 2026», который пройдет в Ялте в октябре.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше