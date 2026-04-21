Крым и Ростовская область договорились о совместных туристических маршрутах

В рамках Дней Крымского гостеприимства делегация министерства курортов и туризма Крыма подписала соглашение о сотрудничестве с министерством экономического развития Ростовской области. Документ предполагает создание совместных туристических продуктов для жителей России, следующих на отдых в Крым через Ростовскую и Воронежскую области.
Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Крым» министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, выбор регионов для презентации не случаен. Именно оттуда традиционно прибывает наибольшее число гостей полуострова. Кроме того, Воронежская и Ростовская области находятся на ключевых автомобильных и железнодорожных маршрутах к Черному и Азовскому морям.
Мы нацелены на то, чтобы создавать совместные туристические продукты, которые будут интересны нашим жителям. Чтобы по дороге к теплым морям можно было остановиться в Воронежской или Ростовской области, а затем продолжить путь в Крым.
Среди перспективных направлений сотрудничества — проект «Винные дороги Боспорского царства», объединяющий Крым, Ростовскую область, Краснодарский край и Севастополь, а также маршруты, связанные с историей казачьих полков и их последним пристанищем в Крыму в годы Гражданской войны.
Особый интерес со стороны ростовского турбизнеса и профсоюзов вызвали программы санаторно-курортного лечения и реабилитации, включая современные методики здорового активного долголетия, цифрового детокса, а также реабилитацию после мастэктомии.
Дни Крымского гостеприимства проходят в Ростове-на-Дону