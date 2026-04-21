Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стартовало голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2027 году

На рейтинговое голосование выставлены 93 общественных пространства.

Источник: Время

Стартовало всероссийское голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.

Нижегородцы могут выбрать общественные территории в своих населенных пунктах с 21 апреля по 12 июня. На рейтинговое голосование выставлены 93 общественных пространства в 23 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород с Кстовским районом.

«Прошу всех жителей Нижегородской области уделить несколько минут и высказаться, какие общественные пространства, по вашему мнению, нужно обновить в следующем году. За последние несколько лет наш регион сильно преобразился именно благодаря участию жителей», — написал губернатор.

По его словам, с 2018 года Нижегородская область начала составлять перечень общественных пространств для благоустройства на основе мнения жителей. С 2019 года удалось благоустроить более 750 общественных пространств и свыше 3000 дворов.

«Созданная нижегородцами платформа для голосования легла в основу федерального портала. Минстрой РФ взял на вооружение нашу разработку и масштабировал на всю страну, превратив голосование в быстрый и удобный процесс», — написал Глеб Никитин.

Напомним, что 849 памятных мест будет облагорожено в Нижегородской области до конца весны.

Возрастное ограничение: 0+.