Народный фронт вручил лауреату премии «Служение» сертификат на 1 млн рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Народный фронт вручил имаму Ренату Гарифуллину, лауреату III Всероссийской муниципальной премии «Служение», сертификат на 1 млн рублей, который он сможет направить на закупку снаряжения для бойцов на передовой.

Сертификат лауреату в номинации «С передовой СВО — в муниципалитет» вручил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. «Эти средства он сможет направить на приобретение необходимого оборудования для бойцов, которые находятся на передовой», — сообщили ТАСС в движении.

Как сказали в Народном фронте, Гарифуллин ушел на фронт добровольцем в 65 лет, позже был демобилизован. После возвращения односельчане избрали его депутатом совета сельского поселения, сейчас он активно помогает семьям участников СВО. На фронте находится и его 22-летний внук. «Я уже знаю, что отвезу приборы ночного видения. Я служил в танковом подразделении, поэтому знаю, что без них не обойтись в темное время суток. Спасибо за такой большой приз», — сказал имам.

Кузнецов также вручил награду врио главы Старобешево в ДНР Алексею Черкашину, который занял второе место в номинации «С передовой СВО — в муниципалитет».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента РФ.