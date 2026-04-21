Народный фронт вручил лауреату премии «Служение» сертификат на 1 млн рублей

Как сказали в Народном фронте, Гарифуллин ушел на фронт добровольцем в 65 лет, позже был демобилизован. После возвращения односельчане избрали его депутатом совета сельского поселения, сейчас он активно помогает семьям участников СВО. На фронте находится и его 22-летний внук. «Я уже знаю, что отвезу приборы ночного видения. Я служил в танковом подразделении, поэтому знаю, что без них не обойтись в темное время суток. Спасибо за такой большой приз», — сказал имам.