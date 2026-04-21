На здание для детской школы искусств в Курской области выделили 306 млн рублей

В Курской области начали искать подрядчика для строительства здания для Солнцевской детской школы искусств (ДШИ). Начальная цена контракта составляет 306,4 млн руб. Завершить работы по техническому заданию требуется до сентября 2027 года. Информация была опубликована на портале госзакупок 21 апреля.