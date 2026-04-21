Общественник предложил способ защитить россиян от псевдокоучей

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Правовые критерии деструктивности организаций, продвигающих деятельность псевдокоучей, необходимо установить в России, заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Необходимо законодательно закрепить критерии деструктивности: тотальный контроль сознания, изоляция от общества, принуждение к отказу от медицинской помощи и образования, финансовое порабощение, принуждение к разрыву с родственниками. Организации псевдокоучей должны преследоваться не постфактум по отдельным статьям, а на ранней стадии — именно как деструктивные культы», — сказал NEWS.ru Иванов.
По его словам, сегодня деструктивные секты активно маскируются под светские проекты — бизнес-тренинги, коучинг, «духовное развитие», «женские практики» и йогу, а законодательство за этими изменениями не поспевает.