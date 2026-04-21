Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общественник предложил способ защитить россиян от псевдокоучей

Иванов: нужно установить критерии деструктивности организаций с псевдокоучами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Правовые критерии деструктивности организаций, продвигающих деятельность псевдокоучей, необходимо установить в России, заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Необходимо законодательно закрепить критерии деструктивности: тотальный контроль сознания, изоляция от общества, принуждение к отказу от медицинской помощи и образования, финансовое порабощение, принуждение к разрыву с родственниками. Организации псевдокоучей должны преследоваться не постфактум по отдельным статьям, а на ранней стадии — именно как деструктивные культы», — сказал NEWS.ru Иванов.

По его словам, сегодня деструктивные секты активно маскируются под светские проекты — бизнес-тренинги, коучинг, «духовное развитие», «женские практики» и йогу, а законодательство за этими изменениями не поспевает.