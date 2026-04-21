В зоне СВО погиб подполковник юстиции из Нижнего Новгорода Игорь Индисов

Игорь Александрович Индисов служил в органах Следственного комитета с 2009 по 2025 год. За время работы в отделе криминалистики он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, добросовестный и трудолюбивый сотрудник, пользовавшийся заслуженным авторитетом среди коллег и представителей правоохранительных органов. У подполковника юстиции остались четверо детей — три сына и дочь.