В зоне СВО погиб подполковник юстиции из Нижнего Новгорода Игорь Индисов

При исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике погиб бывший сотрудник следственного управления СК России по Нижегородской области Игорь Индисов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Трагедия произошла 20 апреля 2026 года. Коллектив управления выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего товарища.
Игорь Александрович Индисов служил в органах Следственного комитета с 2009 по 2025 год. За время работы в отделе криминалистики он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, добросовестный и трудолюбивый сотрудник, пользовавшийся заслуженным авторитетом среди коллег и представителей правоохранительных органов. У подполковника юстиции остались четверо детей — три сына и дочь.
Коллеги вспоминают Игоря Александровича как отзывчивого человека и верного товарища. В ведомстве подчеркнули, что его уход является невосполнимой утратой для всех, кто знал его по службе и в жизни. Светлая память об офицере навсегда сохранится в сердцах сотрудников следственного управления.
