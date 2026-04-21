Авоэксперты рассказали, от чего зависит успех автомобиля Volga на рынке

Успех новой Volga, по словам экспертов, во многом зависит от цены, а также от общего состояния авторынка на старте продаж автомобилей возрождённого бренда. После значительного падения в 2025 году российский авторынок показывает сдержанное, по выражению представителей отрасли, восстановление. Рост демонстрирует отечественная техника.
По данным Минпромторга России, по итогам первого квартала 2026 года в стране было продано 299 664 новых автомобилей (до трёх лет). Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Автомобилей отечественного производства было продано на 18% больше, чем в первом квартале прошлого года, а новых иномарок — на 11% меньше. По итогам января-марта доля российской техники выросла на 6 процентных пунктов и достигла 60%.
В рейтинге регионов по продажам новых транспортных средств Нижегородская область занимает 6-е место. В нашем регионе было продано 7207 легковых автомобилей, 985 лёгких коммерческих авто, 702 грузовика и 49 автобусов.
Но импортные авто сдавать позиции не намерены. В марте 2026 года объём импорта новых легковушек в Россию увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах по объёмам этого импорта Geely, Changan, GAC, Jetour и Tank. Самая популярная модель — Geely Monjaro — та самая, в которой узнаётся Volga К50.
По данным экспертов «Авто.ру. Бизнес», средняя цена нового автомобиля в Нижегородской области в марте 2026 года по сравнению с предыдущем месяцем снизилась на 4,6% — до 2,68 млн рублей. Средняя цена машины китайских марок в марте составила 3,95 млн рублей, а отечественных — 2,04 млн.
Сильнее всего подешевели Lada Iskra (до 1,59 млн рублей), Chery Tiggo 9 (до 4,52 млн рублей), Lada Vesta (до 1,86 млн рублей). Если же оценивать квартал, то цены на новые авто почти не изменились, а если сравнивать с прошлым годом — выросли.
Средняя стоимость подержанного автомобиля в Нижегородской области по итогам марта 2026 года составила 1,31 млн руб-лей, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика «Авто.ру. Бизнес».
Стоимость подержанных китайских авто в среднем — 2,26 млн рублей (рост составил около 2%). Прочие иномарки выросли в цене почти на 2% — до 2,39 млн рублей. При этом средний возраст подержанных китайских автомобилей — менее пяти лет, у других иномарок — примерно вдвое выше.
Средняя стоимость подержанных отечественных автомобилей в регионе выросла меньше, чем на 1% — до 733 тысяч рублей.
Активность на авторынке во многом будет зависеть от автокредитования. Ожидается, что ключевая ставка продолжит снижение и к концу года, сообщает «Автостат» со ссылкой на банковских аналитиков, составит 12%. Вслед за ключевой ставкой будут снижаться и ставки по автокредитам, а значит, и желающих их взять станет больше.
Ранее на сайте pravda-nn.ru какое будущее ждет модели обновленного бренда Volga на авторынке.