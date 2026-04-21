Всероссийские антитеррористические учения впервые пройдут в детских садах

Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава МЧС Александр Куренков дали старт всероссийскому учению по отработке действий при угрозах террористического характера в образовательных учреждениях и местах отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Основными задачами учений являются проверка систем оповещения и отработка алгоритмов действий для обучающихся и сотрудников охраны. Кравцов отметил, что в этом году впервые в общероссийском масштабе к учениям привлекаются воспитанники детских садов и дошкольных отделений. Для этого в регионы направлены специальные методические рекомендации.
Учения проходят 21 и 22 апреля в школах, колледжах, детских садах и педагогических вузах по всей стране. В детских лагерях такие мероприятия входят в обязательную подготовку к летнему сезону. Всероссийские учения проводятся ежегодно при участии МЧС, Росгвардии, МВД и других ведомств.
В марте председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что за 20 лет российские спецслужбы предотвратили на территории России более 1 тыс. терактов. За последнее время, по его словам, удалось также успешно предотвратить подрыв многоквартирного жилого дома и несколько терактов в транспорте в условиях плотного пассажиропотока.
В феврале глава ФСБ обратил внимание на рост активности украинских спецслужб по вовлечению россиян в диверсионно-террористическую деятельность. В апреле Бортников сообщил о вербовке Украиной молодежи через игровые онлайн-платформы и сайты для быстрого заработка для осуществления диверсий и терактов.
