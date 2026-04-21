В Нальчике очистили от мусора территорию у комплекса «Сосруко»

Субботник прошел на территории в районе комплекса «Сосруко» на горе Малая Кизиловка в Нальчике 18 апреля в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
Участие в уборке приняли около 100 человек, среди них сотрудники ведомства под руководством министра Ильяса Шаваева. Общими усилиями им удалось очистить от мусора 1 км территории.
«Участие в субботнике — это не просто традиция, а наша общая ответственность за сохранение природы для будущих поколений. Такие акции объединяют людей и напоминают, как важно бережно относиться к окружающей среде», — подчеркнул Шаваев.
Отметим, экосубботники играют важную роль в реализации национального проекта «Экологическое благополучие», объединяя усилия граждан, волонтеров и властей для улучшения состояния окружающей среды. Такие мероприятия направлены на практическую очистку территорий, воспитание экологической культуры и сохранение природных ресурсов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.