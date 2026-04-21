Нижегородцы могут оформить сим-карту без посещения салона связи. Пользователям доступна опция самостоятельной регистрации на платформе «Авито».
Абоненты МТС могут самостоятельно выбрать номер и регион подключения, затем забрать сим-карту в ближайшем пункте выдачи. После этого карту необходимо зарегистрировать на портале госуслуг.
Операторы «большой четверки» начали продавать сим-карты дистанционно ещё в 2020 году через маркетплейсы. Формат продаж через ресейл-платформы компания тестирует впервые.
В МТС пояснили, что около 35% покупок сим-карт связаны с обновлением смартфона. Нижегородцы часто приобретают устройства на ресейл-площадках, поэтому интеграция продажи сим-карт стала логичным шагом. В компании добавили, что это позволяет значительно сократить путь пользователя от покупки гаджета до его подключения.
По данным аналитиков платформы, в первом квартале 2026 года доля смартфонов в ресейл-сегменте достигла 71%. Эта тенденция наблюдается и в Нижегородской области.
