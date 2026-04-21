Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы могут оформить сим-карту без посещения салона связи

Около 35% покупок сим-карт обусловлены обновлением смартфона.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородцы могут оформить сим-карту без посещения салона связи. Пользователям доступна опция самостоятельной регистрации на платформе «Авито».

Абоненты МТС могут самостоятельно выбрать номер и регион подключения, затем забрать сим-карту в ближайшем пункте выдачи. После этого карту необходимо зарегистрировать на портале госуслуг.

Операторы «большой четверки» начали продавать сим-карты дистанционно ещё в 2020 году через маркетплейсы. Формат продаж через ресейл-платформы компания тестирует впервые.

В МТС пояснили, что около 35% покупок сим-карт связаны с обновлением смартфона. Нижегородцы часто приобретают устройства на ресейл-площадках, поэтому интеграция продажи сим-карт стала логичным шагом. В компании добавили, что это позволяет значительно сократить путь пользователя от покупки гаджета до его подключения.

По данным аналитиков платформы, в первом квартале 2026 года доля смартфонов в ресейл-сегменте достигла 71%. Эта тенденция наблюдается и в Нижегородской области.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трейд-ин умных гаджетов набирает популярность в Нижегородской области.