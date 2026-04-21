Скоропостижно скончался профессор юрфака Воронежского госуниверситета

Научные интересы Вадима Трухачёва были связаны с актуальными проблемами криминалистической тактики и методики. В 1990 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2001 году — докторскую. В 2004 году ему присвоили учёное звание профессора. С 2005 по 2020 год Вадим Викторович возглавлял кафедру уголовного права.