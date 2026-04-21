Скоропостижно скончался профессор юрфака Воронежского госуниверситета

На 64-м году жизни скоропостижно скончался доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права юридического факультета Воронежского госуниверситета Вадим Трухачёв. Его не стало в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.
Свой трудовой путь Вадим Викторович начал в 1985 году в органах прокуратуры Воронежской области после окончания университета. Однако уже через пару лет он сделал выбор в пользу научно-преподавательской деятельности и начал работать на кафедре уголовного права и криминалистики юрфака ВГУ.
Научные интересы Вадима Трухачёва были связаны с актуальными проблемами криминалистической тактики и методики. В 1990 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2001 году — докторскую. В 2004 году ему присвоили учёное звание профессора. С 2005 по 2020 год Вадим Викторович возглавлял кафедру уголовного права.
Профессор является автором более 110 научных трудов, в том числе трёх монографий, учебных пособий. Под его руководством 22 аспиранта и соискателя успешно защитили кандидатские диссертации.
В вузе отмечают, что организаторская и преподавательская деятельность Вадима Трухачёва являлась примером добросовестности, профессионализма и многогранности. Качество его работы и высокий профессионализм отмечались многочисленными благодарностями руководства ВГУ.