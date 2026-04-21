В Калининграде завершили ремонт хрущёвки на улице Барнаульской. Подрядчик привёл в порядок крышу и фасад здания. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
Дом располагается на улице Барнаульской, 1−3. Ремонтом здания занималось ООО «ПриоритетСтрой» за 34,7 миллиона рублей.
Специалисты демонтировали разномастное остекление на балконах и заменили его на ограждения с цветочницами. Стены облицевали бетонной фактурной плиткой с элементами рельефной кладки. Фасад на первом этаже оформили рустовкой с плавными переходами между блоками.
«Кладка придаёт плоскости объём и создаёт мягкую игру теней в течение дня. Её ритм подхватывают переосмысленные элементы региональной исторической застройки. Сейчас трудно поверить, что это советская типовая серия. При проектировании мы опирались на историческую архитектуру нашего региона, чтобы гармонично вписать дом в сложившийся облик прилегающего Ленинского проспекта», — рассказали в фонде.
Дом на улице Барнаульской построили в 1963 году. Четырёхэтажное здание выполнили из кирпича, оштукатурили и покрасили. К началу ремонта облицовочный слой был сильно разрушен.
Ранее Фонд капитального ремонта привёл в порядок хрущёвки на Ленинском проспекте. Их выполнили в ганзейском стиле. На улице Театральной фасады советских зданий сделали более современными. Один из домов отремонтировали в стиле кирпичного экспрессионизма.
