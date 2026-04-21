Андрея Косенко назначили и.о. заместителя главы Ростова по соцвопросам

Кадровые перестановки произошли в администрации Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Обязанности заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам теперь будет исполнять Андрей Косенко. Эту информацию подтверждают городские власти.

Кадровую перестановку провели в связи с отставкой Викторий Чернышовой. Управленец перешла на новое моесто работы.

Напомним, Андрей Косенко с января 2026 года занимал пост заместителя главы администрации города по внутренней политике. До этого он прошел путь от специалиста первой категории в отделе молодежной политики города до главы Железнодорожного района. Андрей Косенко окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы.

