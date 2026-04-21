К лету в Красноярском крае появится новая туристическая инфраструктура

Новую туристическую инфраструктуру и семейные форматы подготовят к летнему сезону в Красноярском крае в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Развитие туризма в области обсудили на заседании правительственной комиссии в Москве. В этом году средства федеральной поддержки в регионе направят на реализацию общественных инициатив в сфере туризма, а также на создание модульных гостиниц в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе. Особое внимание уделят открытию на базах отдыха семейных номеров, внедрению специального сервиса и услуг на туробъектах, например проката детского оборудования.
Предстоящим летом продолжится развитие одного из ключевых и популярных видов отдыха в крае — речного туризма. С началом навигации на Енисее в полную силу заработает новый прогулочный маршрут Красноярск — Дивногорск с осмотром Красноярской ГЭС на скоростном судне «ВосходЪ». С 4 июня четырехпалубный теплоход «Максим Горький» вновь отправится по маршрутам до Енисейска и Дудинки. В навигацию 2026 года продолжит работу и прогулочный катамаран на электротяге «ЭкоходЪ».
Кроме того, в этом году в Красноярске появятся лестница на Караульной горе, многофункциональный центр на Николаевской сопке и парк-музей освоения Севера на острове Молокова. Также там откроется ряд современных объектов в Балахтинско-Новоселовском и Шарыповском муниципальных округах, Минусинске и Сосновоборске.
Отметим, с каждым годом интерес к Красноярскому краю растет: если в 2023 году турпоток увеличился на 5%, то в 2024 году этот показатель вырос почти до 12%. К 2030 году он должен вырасти на 60% по отношению к 2023 году.
