Главу стройфирмы в Красноярске обвинили в хищении 74 млн рублей

В Красноярске заочно предъявлено обвинение гендиректору ООО «ПромСтройИнвест». Бизнесмена подозревают в мошенничестве в крупном размере и незаконном обороте средств платежей. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.
По версии следствия, в мае 2021 года компания заключила госконтракт с краевым управлением капстроительства на возведение культурно-просветительского центра в селе Казачинском. Руководство подрядчика предоставило заказчику фиктивные акты о выполненных работах, хотя на самом деле объект не был сдан в полном объёме. На основании подложных документов фирма получила деньги.
Кроме того, с января 2020 по август 2021 года директор изготовил поддельные платёжные поручения. В документах указывались ложные основания для переводов в адрес аффилированной компании. Таким образом из легального оборота исчезло более 74,6 миллиона рублей.
