Турчак сообщил, что «наливайки» работают на Алтае, несмотря на запрет

Первые результаты действия ограничений на продажу алкоголя в Республике Алтай, «мягко говоря, неоднозначные», сообщил глава республики в своем телеграм-канале.
«Часть заведений откровенно обходят закон. Многие “наливайки” и псевдобары продолжают работать как в Горно-Алтайске и Майме, так и в других районах.
Оформляются как общепит, ставят пару столиков, но по факту это «наливайки» с режимом работы 24/7", — сообщил Турчак.
Он также рассказал о росте числа жалоб от жителей на шум и драки и заявил о необходимости дополнительных проверок заведений. «Вопиющий случай — когда у одного из таких заведений ранили подростка. Это уже вопрос безопасности людей», — отметил руководитель региона.
В качестве задачи для республиканских властей Турчак назвал снижение уровня алкоголизации, статистики по «пьяным» ДТП и преступности, а также защиту людей и сообщил, что первый доклад о влиянии принятых решений на ситуацию в регионе будет заслушан в июне.
Турчак также сообщил, что, помимо алкомаркетов, в республике были закрыты и магазины, в которых продавались товары первой необходимости. Турчак сообщил о поручении проработать вопрос сохранения в шаговой доступности продуктовых магазинов и предложить альтернативные меры поддержки. В том числе, как заявил глава Республики Алтай, речь идет о прямой финансовой поддержке тех предпринимателей, кто готов торговать продуктами питания и товарами первой необходимости и при этом не продавать алкоголь.
В Республике Алтай время торговли спиртным было ограничено максимум восемью часами в день: с понедельника по четверг — с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов и в субботу — с 11 до 14 часов, при этом по воскресеньям, а также в праздничные и социально значимые дни продажа была запрещена. Кроме того, была полностью запрещена торговля алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Заведений общепита, ресторанов, кафе и баров ограничения не коснулись.
Глава региона Андрей Турчак сообщал, что предложение ограничить продажу спиртного было связано с высоким уровнем смертности в республике, который превысил рождаемость. Среди основных причин этого он назвал, в частности, ДТП из-за алкогольного опьянения, а также отравления, в первую очередь связанные с алкоголем.
Новые меры по ограничению розничной продажи алкоголя были введены в Курганской, Смоленской, Пензенской и Московской областях, Республиках Алтай и Карелия, а также в Пермском и Красноярском краях с 1 марта 2026 года. В Вологодской области с 1 марта 2025 года магазины могут торговать спиртным только два часа в день — с 12:00 до 14:00. В некоторые даты продавать алкоголь полностью запрещено.
