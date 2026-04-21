Турчак сообщил, что «наливайки» работают на Алтае, несмотря на запрет

В Республике Алтай время торговли спиртным было ограничено максимум восемью часами в день: с понедельника по четверг — с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов и в субботу — с 11 до 14 часов, при этом по воскресеньям, а также в праздничные и социально значимые дни продажа была запрещена. Кроме того, была полностью запрещена торговля алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Заведений общепита, ресторанов, кафе и баров ограничения не коснулись.