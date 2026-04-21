Более 40 жителей Ивановской области изучили основы предпринимательства

Обучение «Основа предпринимательства» прошел 41 начинающий и действующий бизнесмен из Ивановской области, сообщили в региональном центре развития предпринимательства и поддержки экспорта. Тренинги состоялись на площадках центра «Мой бизнес» в Иванове, Шуе и Кинешме в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В ходе тренинга длительностью 16 часов участники познакомились со всеми этапами предпринимательской деятельности — от генерации бизнес-идеи до финансового планирования и маркетинга. Они научились исследовать потенциальных клиентов и формировать продающее ценностное предложение, разрабатывать маркетинговый план. Также они освоили основы финансового планирования. По итогам образовательной программы всем участникам тренинга были вручены сертификаты о прохождении программы.
В рамках обучения для предпринимателей выступили региональные эксперты. Среди них были специалист по внедрению ИИ-помощников в бизнес-процессы Дмитрий Кириллов, руководитель бухгалтерской фирмы «Аргус» Юлия Ровенская и другие. Также с участниками работали сертифицированные тренеры Национального агентства развития предпринимательства РФ. Напомним, подробную информацию об образовательных программах для владельцев своего дела от центра «Мой бизнес» можно получить у специалистов по телефону +7 (4932) 66−67−67.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.