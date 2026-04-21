Мэр Сергей Петрин анонсировал старт обновления дорожной разметки в Воронеже

Работы начнутся, когда температура воздуха устойчиво превысит +10 градусов и не будет осадков.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Сергей Петрин в своем канале МАХ сообщил о старте подготовительного этапа к обновлению горизонтальной разметки на улицах Воронежа. 21 апреля градоначальник рассказал горожанам, как будут проходить работы и почему важно дождаться подходящей погоды.

В ближайшие дни подрядная организация приступит к демаркировке старых линий. Особое внимание уделят участкам, где толщина изношенного материала приближается к максимально допустимым нормативным значениям.

— По мере наступления благоприятных погодных условий — когда температура поднимется до +10 и не будет осадков, сможем приступить и к самому процессу нанесения новой разметки. Эти условия важны для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление материала с поверхностью дорог, — пояснил Сергей Петрин.

МИНИМУМ НЕУДОБСТВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ.

Работы, как и в прошлом году, будут вестись преимущественно по ночам. Это позволит минимизировать неудобства для автомобилистов.

Мэр обозначил четкую очередность действий:

— В первую очередь бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с наиболее интенсивным движением;

— После этого разметку обновят на второстепенных улицах;

— На участках, где запланирован капитальный ремонт дорожного полотна, разметку нанесут уже после завершения ремонтных работ.

— Продолжу и дальше рассказывать о ходе дорожных работ, — заверил глава города.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 150 МЛН НА РЕМОНТ УЛИЦ.

Ранее Сергей Петрин рассказал о других мерах по улучшению дорожной сети. Из областного бюджета выделены дополнительные лимиты на ремонт городских улиц большими «картами». Это стало возможным благодаря решению губернатора Воронежской области Александра Гусева и поддержке регионального отделения «Единой России».

На эти цели направят 150 миллионов рублей. Средства пойдут на обновление еще 98 участков во всех районах Воронежа. Важно, что эти участки отобрали не абстрактно, а по результатам мониторинга и с учетом конкретных обращений горожан.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
