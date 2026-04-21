Мэр Сергей Петрин анонсировал старт обновления дорожной разметки в Воронеже

Мэр Сергей Петрин в своем канале МАХ сообщил о старте подготовительного этапа к обновлению горизонтальной разметки на улицах Воронежа. 21 апреля градоначальник рассказал горожанам, как будут проходить работы и почему важно дождаться подходящей погоды.
В ближайшие дни подрядная организация приступит к демаркировке старых линий. Особое внимание уделят участкам, где толщина изношенного материала приближается к максимально допустимым нормативным значениям.
— По мере наступления благоприятных погодных условий — когда температура поднимется до +10 и не будет осадков, сможем приступить и к самому процессу нанесения новой разметки. Эти условия важны для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление материала с поверхностью дорог, — пояснил Сергей Петрин.
МИНИМУМ НЕУДОБСТВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ.
Работы, как и в прошлом году, будут вестись преимущественно по ночам. Это позволит минимизировать неудобства для автомобилистов.
Мэр обозначил четкую очередность действий:
— В первую очередь бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с наиболее интенсивным движением;
— После этого разметку обновят на второстепенных улицах;
— На участках, где запланирован капитальный ремонт дорожного полотна, разметку нанесут уже после завершения ремонтных работ.
— Продолжу и дальше рассказывать о ходе дорожных работ, — заверил глава города.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 150 МЛН НА РЕМОНТ УЛИЦ.
Ранее Сергей Петрин рассказал о других мерах по улучшению дорожной сети. Из областного бюджета выделены дополнительные лимиты на ремонт городских улиц большими «картами». Это стало возможным благодаря решению губернатора Воронежской области Александра Гусева и поддержке регионального отделения «Единой России».
На эти цели направят 150 миллионов рублей. Средства пойдут на обновление еще 98 участков во всех районах Воронежа. Важно, что эти участки отобрали не абстрактно, а по результатам мониторинга и с учетом конкретных обращений горожан.