Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путина попросили снять возрастные ограничения для муниципальных служащих

Данильченко попросила Путина снять ограничения для муниципальных служащих.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Галина Данильченко попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность снятия ограничений нахождения на муниципальной службе сотрудников, достигших 70 лет, в исторических регионах.

Путин во вторник провел совещание с главами российских муниципальных образований.

По словам Данильченко, в исторических регионах много мудрых и опытных сотрудников, которые хотели бы продолжать служить Родине, а в каждой муниципальной команде человек, имеющий опыт работы — «на вес золота».

«У нас в исторических регионах, Владимир Владимирович, к сожалению, есть ограничения нахождения на муниципальной службе — 70 лет… И нам хотелось бы… рассмотреть возможность снять эти ограничения», — заявила Данильченко в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями муниципального сообщества.

Президент РФ поддержал предложение Данильченко.

«Давайте так сделаем… Ситуация действительно непростая, согласен с вами. Ограничения можно снять», — сказал глава государства.