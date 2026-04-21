Путина попросили снять возрастные ограничения для муниципальных служащих

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Галина Данильченко попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность снятия ограничений нахождения на муниципальной службе сотрудников, достигших 70 лет, в исторических регионах.
Путин во вторник провел совещание с главами российских муниципальных образований.
По словам Данильченко, в исторических регионах много мудрых и опытных сотрудников, которые хотели бы продолжать служить Родине, а в каждой муниципальной команде человек, имеющий опыт работы — «на вес золота».
«У нас в исторических регионах, Владимир Владимирович, к сожалению, есть ограничения нахождения на муниципальной службе — 70 лет… И нам хотелось бы… рассмотреть возможность снять эти ограничения», — заявила Данильченко в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями муниципального сообщества.
Президент РФ поддержал предложение Данильченко.
«Давайте так сделаем… Ситуация действительно непростая, согласен с вами. Ограничения можно снять», — сказал глава государства.