Автопарк Истринского лесничества Подмосковья пополнился спецтехникой

Для филиала закупили в том числе тракторы, бульдозер и эвакуатор.

Новую технику для Истринского лесничества в Московской области закупили в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». С помощью машин специалисты смогут оперативнее реагировать на возгорания и эффективнее проводить лесохозяйственные работы, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

В перечне приобретенной техники — два трактора, мощный бульдозер, многоцелевой погрузчик, эвакуатор и лесопатрульный комплекс, а также две маневренные машины «Лада Нива Тревел». Эти автомобили незаменимы при прокладке минерализованных полос, устройстве противопожарных разрывов (расстояния между лесными массивами для предотвращения распространения огня при пожаре. — Прим. ред.) и расчистке территорий.

Ранее сообщалось, что в лесничества региона при поддержке нацпроекта поступит свыше 120 единиц техники для тушения лесных пожаров, лесохозяйственных работ и патрулирования. В первую очередь оборудование направят в Балашиху, Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Солнечногорск, Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский округа.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.