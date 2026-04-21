Свыше 500 тысяч пассажиров перевез поезд «Буревестник» за пять месяцев

На сегодняшний день «Буревестник» совершает по три рейса ежедневно, делая остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. В ГЖД подчеркивают востребованность маршрута, в связи с чем с 17 апреля по 1 октября количество вагонов в составе было увеличено до тринадцати. Пассажирам доступны места в вагонах стандартной и улучшенной компоновки, а также СВ и вагон-бистро.