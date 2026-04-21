Свыше 500 тысяч пассажиров перевез поезд «Буревестник» за пять месяцев

Скоростной двухэтажный состав, курсирующий между Нижним Новгородом и Москвой, отметил юбилейного путешественника с момента запуска в декабре.

Скоростным двухэтажным поездом «Буревестник» воспользовались более полумиллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. Счастливый билет на пятисоттысячного пассажира приобрела Екатерина Кузнецова, которой представители Горьковской железной дороги вручили памятные подарки: фирменный подстаканник и сертификат на 25 тысяч баллов программы лояльности.

На сегодняшний день «Буревестник» совершает по три рейса ежедневно, делая остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. В ГЖД подчеркивают востребованность маршрута, в связи с чем с 17 апреля по 1 октября количество вагонов в составе было увеличено до тринадцати. Пассажирам доступны места в вагонах стандартной и улучшенной компоновки, а также СВ и вагон-бистро.

Проект, запущенный в конце 2025 года, стал важной частью транспортной системы региона. Специалисты Горьковской железной дороги напоминают, что оформить билеты можно через мобильное приложение, на официальном сайте перевозчика или в кассах вокзалов. Современный подвижной состав обеспечивает высокий уровень комфорта на одном из самых популярных направлений страны.

Ранее сообщалось, что «Поезд Победы» стартует с 24 апреля в Нижегородской области.

