Электричку Самара — Уфа — Самара запустят 8 мая

Маршрут будет соединять населенные пункты трех субъектов Российской Федерации — Самарской и Оренбургской области, а также Башкирии. Отправление электропоезда «Ласточка» из Самары в 16 час. 30 мин., прибытие на станцию Уфа в 22 час. 58 мин. Периодичность курсирования поезда по пятницам, субботам и воскресеньям. В пути следования предусмотрены остановки: Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема.