Электричку Самара — Уфа — Самара запустят 8 мая

Маршрут будет соединять населенные пункты трех субъектов Российской Федерации — Самарской и Оренбургской области, а также Башкирии. Отправление электропоезда «Ласточка» из Самары в 16 час. 30 мин., прибытие на станцию Уфа в 22 час. 58 мин. Периодичность курсирования поезда по пятницам, субботам и воскресеньям. В пути следования предусмотрены остановки: Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема.
С 9 мая 2026 года и далее по субботам, воскресеньям будет отправляться со ст. Уфа в 04 час. 50 мин., прибытие на станцию Самара в 11 час. 18 мин. Время указано московское.
Продажа билетов осуществляется с указанием мест. Стоимость проезда: полный тариф — 1 599 рублей, школьники и студенты — 871 рубль, организованные группы — 1 157,10 рублей (от 15 человек с мая по сентябрь) — по предварительно оформленной заявке.