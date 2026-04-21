Врач Сережина рассказала, что происходит с витамином D после зимы

После зимы у многих людей наблюдается дефицит витамина D. Особенно это касается тех, кто не принимал дополнительные источники витамина в холодное время года. За зимний период запасы, накопленные в жировой ткани и печени, истощаются, что может негативно сказаться на здоровье весной.
Врач-превентолог Вера Сережина рассказала РИАМО, что весной уровень витамина D часто снижается, когда заболеваемость респираторными инфекциями остаётся высокой. Этот витамин играет важную роль в регуляции иммунной системы, противовирусной защите и общей устойчивости организма к инфекциям. При недостатке витамина D человек может испытывать повышенную утомляемость, снижение работоспособности и более длительное течение простудных заболеваний.
Доктор рекомендует сдавать анализ крови для определения уровня витамина D и подбирать дозировку индивидуально. Для профилактики детям рекомендуется принимать 1 000 МЕ в сутки, взрослым — 2 000 МЕ, при дефиците дозировку должен назначить врач.
Всасывание витамина D зависит от работы желчевыводящей системы, поэтому при проблемах с печенью или желчным пузырём лучше использовать водорастворимые формы. Высокие дозы витамина D следует сочетать с витамином K2 для предотвращения избыточного накопления кальция. Бесконтрольный приём высоких доз может привести к повышению уровня кальция в крови, образованию камней в почках и нарушениям сердечного ритма, поэтому важно регулярно сдавать анализы.
В России дефицит витамина D связан с низкой солнечной активностью, поэтому специалисты рекомендуют круглогодичную профилактику на основе лабораторных анализов.