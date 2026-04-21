В селе Дзержинском Красноярского края открыли новый спортивный центр

Новый спортивный центр открыли на улице Мичурина в селе Дзержинском Красноярского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
Площадка будет доступна для воспитанников спортивных школ, жителей села и его окрестностей. Одноэтажное здание площадью более 1,8 тыс. кв. м включает в себя универсальный зал с трибунами, вестибюль, раздевалки, душевые комнаты, санузлы, тренерские, медкабинет и технические помещения.
В дневное время новый центр «Дзержинец» будет открыт для воспитанников спортивных школ, а вечером там будут работать секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, адаптивному спорту и группы здоровья.
Глава Дзержинско-Тасеевского округа Виктор Дергунов подчеркнул, что создание комфортных условий для занятий спортом обогащает спортивную жизнь села и привлекает к активному образу жизни многих жителей. Сейчас в округе регулярно занимаются спортом 57,3% населения. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 70%.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.