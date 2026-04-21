Глава Соцфонда рассказал о борьбе с мошенниками и «псевдоюристами»

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил о продолжающейся борьбе с мошенниками и «псевдоюристами», которые вводят граждан в заблуждение, обещая повышение пенсий и другие услуги.
«Есть, к сожалению, мошенники, поэтому мы с этим боремся, предупреждаем наших граждан о том, что необходимо, и как реагировать. Мы фиксируем, конечно, наличие, как мы их называем, “псевдоюристов”, которые предлагают гражданам обратиться в фонд, повысить пенсию, еще что-то сделать. Для нас это, конечно, вызов, и мы, соответственно, пытаемся доводить до наших граждан информацию о том, что все, что делает Социальный фонд, совершенно бесплатно», — рассказал Чирков в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК.
По его словам, контакт-центр Соцфонда работает с высокой оперативностью: среднее время ожидания ответа составляет около 57 секунд. «Даже человек не звонил, есть услуга “Обратный звонок”, — добавил Чирков.
Он отметил, что борьба с мошенниками ведется в том числе в рамках совместного проекта с Росфинмониторингом, который направлен на пресечение именно телефонного мошенничества.
Ранее МВД России предупредило о мошеннических ботах, которые представляются сервисом Социального фонда России. Мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки, чтобы обманом получить номера телефонов и СМС-коды для входа на портал «Госуслуги», в банках и других сервисах.
